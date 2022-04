Prozess um acht Schüsse in Bielefelder Altstadt

Haben Rocker der Hells Angels einen Bielefelder (24) so massiv bedroht, dass der Mann zu einer scharfen Pistole vom Kaliber 7,65 Millimeter griff und auf offener Straße in der Altstadt acht Mal um sich schoss? Diese und andere Fragen versucht seit Dienstag ein Bielefelder Schwurgericht zu klären.

Mann (24) will in Notwehr gefeuert haben – angeblicher Streit mit Rockern von den Hells Angels

Dem in U-Haft sitzendem 24-jährigen Deutschen mit polnisch-türkischem Migrationshintergrund wird wegen versuchten Mordes der Prozess gemacht. Zwei der Kugeln des ehemaligen Bundeswehr-Scharfschützen sollen einen Widersacher, einen damals in Detmold lebenden Bosnier (39), in beide Beine getroffen haben. Sowohl das Opfer als auch der mutmaßliche Täter sind wegen anderer Straftaten bereits polizeibekannt.