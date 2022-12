Prozess um Anlagebetrug in OWL

Paderborn

Der mutmaßliche Betrug in Höhe von mehreren Millionen Euro mit Anlageempfehlungen zulasten von Kunden in OWL kommt vor Gericht: Angeklagt ist der Paderborner Finanzdienstleister Edgar K. (53) in 80 Fällen. Von Freitag, 20. Januar, an muss er sich vor der 8. Großen Strafkammer des Landgerichts Paderborn verantworten. Das bestätigt Dr. Oliver Neuwinger, Vorsitzender Richter und Sprecher des Landgerichts, auf Anfrage des WESTFALEN-BLATTES.