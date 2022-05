Prozession zum Ortsjubiläum in Höxter-Godelheim

Prozessionen sind seit jeher ein öffentlichkeitswirksames gemeinschaftliches Glaubenszeugnis. Dieses haben in Godelheim am Sonntag zahlreiche Menschen aus zwei Anlässen abgelegt: dem Fest Kreuzauffindung und dem 1200-jährigen Bestehen des Ortes.

Abordnungen der Vereine hatten an den Feierlichkeiten in Godelheim teilgenommen. Ehrengast Weihbischof Matthias König kam mit vielen Menschen ins Gespräch. In der ehemaligen Schule zeigten Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand Fotos über das kirchliche Leben der vergangenen Jahre in Godelheim.

Weihbischof Matthias König zelebrierte das Pontifikalamt zu Beginn der Feierlichkeiten und trug bei der anschließenden Prozession in der Mitte des Zuges das Allerheiligste durch den Ort. Der kirchliche Festtag war geprägt von einem Gemeinschaftsgeist im Glauben und von der Hoffnungsbotschaft Christi, die auch in einer Zeit der Abkehr vieler Menschen von der Kirche Resignation in Zuversicht und Tatkraft verwandelt.

Zu diesem optimistischen Blick nach vorn im Vertrauen auf Gott ermutigte Weihbischof Matthias König die Gemeinde in seiner Predigt in der Kirche. Eines der Hoffnungszeichen sei die Firmvorbereitung im Pastoralverbund Corvey. Viele Menschen auf Pastoralverbunds-ebene hätten sich in die Alphakurse für die Firmbewerberinnen und Firmbewerber eingebracht. Und sie hätten die Herzen vieler Jugendlicher erreicht. Das sei ein hoffnungsvolles Zeichen dafür, wie der Glaube in die nächste Generation weitergegeben werden kann.

Nach der Prozession brachte der Ehrengast aus Paderborn seine Freude darüber zum Ausdruck, dass die Kinder der Kita ein Stück des Weges mitgegangen sind. Denn: „An Euch liegt die Zukunft.“

Die kleinen Hoffnungsträger hatten, weil am Sonntag Muttertag war, für die Mütter unter den Gästen Herzen gebastelt. Beim Mittagessen vor dem Dorfgemeinschaftshaus verteilten die fröhlichen Kita-Kinder die kleinen Präsente. Sie schauten in strahlende, dankbare Gesichter. Die Überraschung war gelungen. Denn sie kam von Herzen.

Die Kinder der Kita überreichten allen Müttern unter den Gästen ein Muttertagsherz. Foto: Sabine Robrecht

Herzlich begrüßt hatte die Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, Jordis Robrecht, Weihbischof König, die heimischen Geistlichen und die Godelheimerinnen und Godelheimer. Sie erinnerte daran, dass das Dorf vor 1200 Jahren erstmals urkundlich erwähnt worden und damit einer der ältesten Orte im Corveyer Land ist. Das Fest der Kreuzauffindung feiern die Menschen noch nicht so lange, wie Jordis Robrecht erläuterte, sondern erst seit 263 Jahren. Damals kam das Kreuzpartikel nach Godelheim, weil sich der in Wien lebende Schneidermeister Johannes Eberhard Kirchhoff mit seinem Heimatort verbunden fühlte.

In diesem Jahr nun haben Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand das Fest Kreuzauffindung mit dem Ortsjubiläum verknüpft. Weihbischof König überreichten sie zur Erinnerung einen Kalender für 2023 mit Motiven aus Godelheim.