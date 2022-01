Prüfung für Hotel-Neubau in Paderborn läuft

Das Gebäude der Invia-Bildungsakademie und -Hotel ist in die Jahre gekommen. Doch ob der Neubau an der Heiers­straße tatsächlich kommt, ist nach wie vor nicht entschieden. Das berichtete Geschäftsführer Jörg Meyer auf Anfrage. Fest steht: Ein Neubau wäre eine wesentliche Bereicherung für die markante Stelle unweit des Detmolder Tores.

Noch keine Entscheidung zu den Invia-Plänen an der Heiersstraße in Paderborn

Im Juni 2021 waren die Überlegungen zum Neubau im Planungsausschuss erstmals öffentlich vorgestellt worden. Von der Verwaltung und den politischen Vertretern kam sehr viel Zustimmung. Die Pläne, so hatte die Technische Beigeordnete Claudia Warnecke damals betont, seien in enger Abstimmung mit der Invia entwickelt worden. Der Ausschuss gab ein positives Votum ab. Geschäftsführer Jörg Meyer betonte, dass die Entscheidung, ob der Abriss samt Neubau realisiert wird, von der Eigentümerin, der Invia Deutschland in Freiburg, abhänge. Eine Entscheidung wurde damals für Herbst 2021 erwartet.