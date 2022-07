PSV Stukenbrock-Senne hofft auf den Bau einer eigenen BMX-Bahn

Die Emsrenner des PSV Stukenbrock-Senne sind bei den Deutschen Meisterschaften im BMX-Fahren gestartet. Die Deutsche Meisterschaft der BMX Racer fand am Samstag und Sonntag in Bayern statt.

Ben Krypczyk, Ben Gosejohann, Oskar Mayer und Lieven Belter mit der NRW-Flagge starteten bei der Deutschen BMX-Meisterschaft in Esselbach in Bayern.

Auch vier Emsrenner wagten sich ins 320 Kilometer entfernte Esselbach nach Bayern. Ben Krypczyk vertritt als einziger NRW-Starter der Klasse Boys 13/14 den PSV Stukenbrock-Senne, musste sich jedoch nicht zuletzt durch den Trainingsrückstand, ohne eigene Bahn, nach den Vorläufen geschlagen geben. Ähnlich erging es Ben Gosejohann in der Klasse Boys 9/10.

Besser lief es für die beiden Youngsters. Oskar Mayer beendet den Lauf auf Rang 7 und Lieven Belter schrammt mit Rang 4 nur knapp am Podium vorbei.

Jasmin Lorenz, Fachwart im PSV Stukenbrock-Senne für den BMX-Sport, ist sich mit Kai Schugk, dem Haupttrainer der BMX-Sparte einig: „Alle sind glücklich, denn für die noch junge BMX-Sparte des PSV-Radsports sind solche Events keine Normalität. Nicht zuletzt unterstreicht die Leistung die gute Nachwuchsarbeit des PSV-Radsports. Wir wollen gern auch in den nächsten Jahren an Deutschen Meisterschaften teilnehmen, vielleicht nicht nur im BMX. Doch jetzt heißt es erstmal, die drei Fahrer der Emsrenner zu supporten, die vom 8. bis 10. Juli in Belgien an der BMX-Europameisterschaft im teilnehmen werden“, so Lorenz und Schugk. „Wir hoffen auch, mit dem Bau einer eigenen Anlage weiterzukommen, damit wir den Trainingsrückstand wettmachen, der durch eine fehlende eigene BMX-Bahn bei solchen Events eine echte Herausforderung ist.“