Psychiatrie am Klinikum Herford muss Sicherheit erhöhen

Aufsicht verhängt Auflagen, aber keine Ermittlungen gegen Leitung – Messerattacke: Prozessbeginn am 25. Juli

Herford

Ein Mann läuft aus der geschlossenen Psychiatrie am Klinikum davon und sticht in Enger einen Bekannten (52) nieder. Dieser Vorfall am 26. Januar hatte für Aufsehen gesorgt. Wie konnte der 40-Jährige entweichen? Haben Verantwortliche der Psychiatrie gegen die Sorgfaltspflicht verstoßen?

Von Bernd Bexte