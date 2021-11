Publikum feiert Hits von Udo Jürgens

Mit der „Udo Jürgens Story“ hielt die Erinnerung an einen der größten deutschsprachigen Künstler in der Paderhalle Einzug. Für viele Zuhörer war es eine musikalische Reise in die Zeit der eigenen Jugend.

Hommage an einen der größten Entertainer in der Paderhalle

In fünf Wochen jährt sich der siebte Todestag von Udo Jürgens: Am 21. Dezember 2014 erlitt der damals 80-Jährige ein Herzversagen. Damit starb einer der größten Entertainer, Sänger und Komponisten mit Weltruhm. Sein Charisma, seine facettenreiche Musik, sein musikalisches Talent kopieren zu wollen, ist ein mutiges Ansinnen. Alex Parker tut es trotzdem: Zusammen mit der Produzentin Gabriela Benesch stand der Künstler am Montagabend mit der „Udo Jürgens Story“ auf der Bühne der Paderhalle und bot einen durchweg unterhaltsamen Abend mit wunderschönen musikalischen Erinnerungen an das große Vorbild. Ob „Bitte mit Sahne“, „17 Jahr’, blondes Haar“, „Griechischer Wein“ oder auch „5 vor 12“: Die Auswahl der Stücke machte die Vielseitigkeit Udo Jürgens deutlich: von Satire über Schlager bis hin zu Gesellschaftskritik. Auch wenn natürlich das Original unerreicht blieb, so bot der klavierspielende Sänger Alex Parker eine überzeugende Darbietung. Gabriela Benesch gestaltete den Abend mit engagiert vorgetragenen Textstücken aus Büchern des legendären Stars. Erstaunlich nur, dass die Inszenierung komplett auf Fotodarstellungen des Künstlers verzichtete, obwohl es reichlich Bildmaterial geben dürfte.