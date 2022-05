„Puffer-Parkplatz“ wird aufgegeben

Lübbecke

Das Westertor-Einkaufszentrum nimmt Gestalt an und die Kurzzeitparkplätze an Niederwall und Papendiek stehen bereit für die geplante Eröffnung Ende des Jahres. Doch wie sieht es sonst mit der Parkplatzsituation in der Stadt aus? In Folge des Abrisses des Parkhauses West waren ja diverse Veränderungen notwendig geworden. Im Gespräch mit dieser Zeitung hat der zuständige WBL-Geschäftsführer Dirk Raddy zu diesem Thema auch eine Neuigkeit.

Von Friederike Niemeyer