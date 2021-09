Pumptrack: Bau beginnt

Brakel

In Brakel beginnt an der Lütkerlinde in der kommenden Woche der Bau eines so genannten Pumptracks. Mit einer Unterschriftenliste hatten sich Brakeler Kinder und Jugendliche im März vergangenen Jahres für den Bau einer Pumptrackanlage in Brakel eingesetzt. Damals waren 462 Unterschriften zusammengekommen