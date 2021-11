„Pumptrack bietet Fun und Fitness“

Anlage am Mehrgenerationenpark in Brakel schließt Lücke im Freizeitangebot der Stadt

Brakel

Mit mehr als 500 Quadratmetern zählt der nagelneue Pumptrack am Mehrgenerationenpark in Brakel zu den größeren seiner Art in Deutschland. Größter Beliebtheit erfreut er sich in jedem Fall – selbst vor der offiziellen Eröffnung am Donnerstagabend.

Von Frank Spiegel