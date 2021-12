Pünktlichkeit ist Familiensache

Antonia Düchting übernimmt Verantwortung für Kirchturmuhr in Bürener Ortsteil Brenken – einmal in der Woche wird gekurbelt

Büren-Brenken

In Bürener Ortsteil Brenken drehen die Düchtings weiter an der Kurbel. Bereits in der vierten Generation sorgt die Brenkener Familie Düchting für den richtigen Lauf und die Pflege der rund 120 Jahre alten Turmuhr in der Pfarrkirche Sankt Kilian. Zum Jahreswechsel übernimmt nun Antonia Düchting diese Aufgabe von ihrem Vater Thorsten.

Von Johannes Büttner