Punsch-Bude in Herford aufgebrochen

Am Tatort: Die Polizei ist am Donnerstagmorgen vor Ort, um den Einbruchsversuch auf dem Linnenbauerplatz aufzunehmen.

Mitten im Weihnachtsmarktaufbau-Endspurt – der Budenzauber soll am Montag auf dem Neuen Markt eröffnet werden – muss sich der 51-Jährige nun also auch noch mit Nebensächlichkeiten herumschlagen, auf die er gut verzichten könnte. In der Nacht zu Donnerstag wurde versucht, in seine Feuerzangenbowlen-Hütte auf dem Linnenbauerplatz einzusteigen.