Putin handelt totalitär wie einst der Zar

Schloß Holte-Stukenbrock

Der Angriff Russlands auf die Ukraine lässt auch Menschen hier offen Fragen stellen. „Warum wollt ihr für die Russen eine neue Gedenkstätte aufbauen?“ Eine Frage, die Oliver Nickel, Geschäftsführer der Gedenkstätte Stalag 326, oft hört. Das Gedenken an die Opfer des Zweiten Weltkriegs sei nie einfach gewesen. „Seit Längerem ist kein gemeinsames Gedenken möglich. Jahrelang schwelte der Konflikt um die Rote Fahne auf dem Obelisken. Wir merken das in der alltäglichen Arbeit. Erschwerend kommt hinzu, dass auf dem Obelisken die ‚russischen Kriegsgefangenen‘ genannt werden. Und in der pädagogischen Arbeit muss man Jugendlichen erstmal erklären, was denn ‚sowjetisch‘ bedeutet.“

Von Monika Schönfeld