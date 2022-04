Putins Spiel mit der Angst

Eine eindringliche und aufrüttelnde Analyse über die neuen Entwicklungen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hat der langjährige EU-Korrespondent Ralph Sina am Mittwoch im VHS-Forum der Kreissparkasse Schloß Holte geliefert.

Ralph Sina referiert in Schloß Holte-Stukenbrock über russischen Angriffskrieg

Mehr als 50 Zuhörerinnen und Zuhörer waren gekommen, um dem Vortrag des wortgewandten Journalisten zu lauschen. Die Besucher waren beeindruckt von der großen Sachkenntnis des Experten. Aus hoch aktuellem Anlass war das Interesse so groß, dass Ralph Sina nach dem einstündigen Referat eine weitere Stunde Fragen beantwortete. Nach Einschätzung des ehemaligen EU-Korrespondenten des WDR aus Brüssel werden sich die Kampfhandlungen noch lange hinziehen. „Es wird einen Punkt geben, an dem der Krieg beendet sein wird. Putin wird jedoch keinen glanzvollen Sieg davontragen. Es wird ihm nicht gelingen, große Teile aus der Ukraine herauszureißen“, so der 66-Jährige.