PV-Anlagen sollen auf städtische Dächer

Warburg/Borgentreich

In Warburg sollen in Zukunft mehr Dächer von städtischen Gebäuden für die Installation von Photovoltaik-Anlagen genutzt werden. Über die richtige Vorgehensweise berät der Ausschuss für Mobilität und Nachhaltigkeit am Montag, 22. November, 18 Uhr, in der Stadthalle. Auch die Stadt Borgentreich bearbeitet das Thema.

Von Jürgen Vahle und Daniel Lüns