Pylon in Höxter wächst Meter für Meter

Die mächtigen „Bewehrungskörbe“ für den Pylonen liegen schon bereit. Sobald die Weser in Höxter weniger Wasser führt, kann mit weiteren Arbeiten an der Brücke begonnen werden. Die Projektleitung hat jetzt die Pläne vorgestellt.

Verstärkung der Weserbrücke: Landesbetrieb Straßen-NRW stellt in Höxter Pläne für die kommenden Monate vor

Das „Fundament“ dafür besteht aus 15 Metern langen Großbohrpfählen in der Erde und einer 2,40 Meter breiten „Pfahlkopfplatte“, die in einer Tiefe von etwa 3,50 Metern liegt. Projektleiter Richard Mede von Straßen.NRW bestätigte am Mittwoch bei einer Baubegehung: „Wir gehen davon aus, dass die Verstärkung der Weserbrücke bis zum Ende dieses Jahres komplett fertiggestellt sein wird.“