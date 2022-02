Qualifiziertes Personal gesucht

Das Unternehmen Ima Schelling baut die Abteilung Installation & Customer Service an allen Standorten deutlich aus. Allein in Lübbecke sollen 30 Stellen zusätzlich besetzt werden.

Seien es die Möbel einer weltweit bekannten Marke aus Schweden oder die Kabinen eines U-Bootes, die Wassertiefen von mehr als 1000 Metern aushalten müssen: Sowohl die alltäglichsten als auch die ungewöhnlichsten Dinge werden auf den Anlagen der Ima Schelling Group produziert. Dabei können diese Anlagen eine Größe von bis zu zwei Fußballfeldern erreichen.

Dass die hochkomplexe Technik des Lübbecker Anlagenbauers weiterhin gefragt ist, zeigen die Auftragsbücher, denn diese sind bereits weit über das Jahr 2022 mit Aufträgen gefüllt. Um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben und die Kundenzufriedenheit auf einem hohen Niveau zu halten, baut das Unternehmen die Abteilung Installation & Customer Service (ICS) nun tatkräftig aus.

„Die Pandemie und die globalen Entwicklungen im Hinblick auf Material- und Personalengpässe stellen uns als Unternehmen vor noch nie da gewesene Herausforderungen“, sagt An­dré Bauer, Leiter Installation & Customer Service. „Der Ausbau des ICS ist daher für uns ein wichtiger strategischer Schritt, um unseren Kunden auch in Zukunft den gewohnten Standard an Zuverlässigkeit und Qualität bieten zu können. Und das wollen und werden wir durch die geplanten Maßnahmen schaffen.“

Um das Unternehmen zukunftssicher aufzustellen, bedeutet das für die Personalabteilung von Ima Schelling vor allem Eines: Qualifiziertes Personal für die Unternehmensgruppe zu begeistern. „Was wir benötigen, sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unsere Leidenschaft für Technik teilen. Motivierte und zuverlässige Köpfe sind das Fundament unserer täglichen Arbeit und unseres Erfolgs am Markt“, so Lars von der Wellen, Personalleiter bei Ima Schelling. „Der Ausbau der Abteilung ICS führt dazu, dass wir gruppenweit an allen Standorten viele Stellen im Servicebereich geschaffen haben, davon wollen wir rund 30 Stellen am Standort Lübbecke besetzen. Unsere Aufgabe im Personalbereich ist es nun, diese erfolgreich zu besetzen“, sagt von der Wellen.

Die Kapazitätserweiterung des ICS ist nur eine Maßnahme, mit der Ima Schelling der Krisenzeit begegnet. Das Unternehmen mit seinen weltweit 1670 Mitarbeitern hat unter anderem in IT- und Digitalisierungstools sowie neue Bearbeitungsmaschinen für die eigene Fertigung investiert, neue Vertriebs- und Serviceniederlassungen in Schweden und Litauen eröffnet und die Weiterentwicklung des Produktportfolios vorangetrieben.

Entsprechend zuversichtlich, mit diesen Maßnahmen die richtige Strategie zu verfolgen, blickt das Unternehmen daher auf die nächsten Jahre.