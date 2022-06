Quartettverein Bad Oeynhausen singt im Wasserschloss

Zum Abschluss der Ovelgönner Tage hat der Quartettverein Bad Oeynhausen am Sonntag die Zuschauer im großen Saal des Wasserschlosses mit seinem Frühjahrskonzert begeistert. Der Männerchor hatte mit dem mexikanischen Tenor Francisco Almanza einen Stargast eingeladen, der das Publikum mit diversen Solo-Einlagen beeindruckte.

Unter der Leitung von Dariia Lytvishko hat der Quartettverein Bad Oeynhausen am Sonntag ein Frühjahrskonzert gestaltet. Die Begleitung am Klavier übernahm Elisaveta Chlapova.

Auf dem Programm standen Lieder zum Thema Frieden, aber auch solche, in denen Spaß und Fröhlichkeit dominierten. Zudem waren Titel zum Thema Zusammenhalt dabei, etwa die Europa-Hymne von Ludwig van Beethoven. „Wir wollen keine Politik machen“, sagte Klaus Mueller-Zahlmann, erster Vorsitzender. Allerdings müssten die aktuellen Geschehnisse in der Ukraine Einzug in das Konzert finden.