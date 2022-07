Queen Forever sind das letzte Glanzlicht

Zum Abschluss der dreiteiligen „Glanzlichter-Open-Air“-Reihe tritt am Donnerstagabend um 20 Uhr im Bürgerpark am Rathaus in Schloß Holte-Stukenbrock „Queen Forever“ auf. Die Tribute-Band will mit ihrer Interpretation der legendären britischen Rockformation Queen begeistern. Als „Einheizer“ legt ab 18.30 Uhr DJ Antonio Gentile auf.

„Queen Forever“ spielt während einer zweistündigen Show die beliebtesten Queen-Songs. Sogar epische Stücke wie „Innuendo“, „Bohemian Rhapsody“ oder das bezaubernde „Barcelona“ werden mit Leidenschaft und herausragender Leichtigkeit aufgeführt.

Die Bandmitglieder versuchen nicht nur, den Sound von Queen so präzise wie möglich anzusprechen, sie kleiden sich auch wie ihre Vorbilder. Natürlich braucht jede große Queen-Tribute-Band einen professionellen Freddie-Nachahmer. Sänger Timothy Drake nahm 2009 an der niederländischen RTL4-Show „My name is...“ teil und belegte den zweiten Platz.

Kurz darauf wurde die Band gegründet und tourte in den folgenden Jahren durch die Niederlande, Spanien, Italien, Großbritannien, Deutschland und Mexiko. Timothy Drake hatte sogar die Ehre, vor der Britischen Botschaft in Kuwait zu singen – ein Beweis für seine Glaubwürdigkeit als Freddie Mercury.

Im Jahr 2016 wurde Queen Forever gebeten, die Geschichte und das musikalische leben von Freddie Mercury in der niederländischen Theaterproduktion „I Want To Break Free“ zu porträtieren, die sie erfolgreich für zwei Spielzeiten und 67 Shows in den Niederlanden und Belgien spielten.

Wie bei den beiden vorherigen Veranstaltungen („No Regrets“ und „Mariuzz“) gibt es heute Abend Bratwurst, Currywurst, Krakauer, Pommes, Nackensteaks mit Krautsalat oder im Brötchen sowie Röstis mit Kräuterquark und Tomaten von Sander. Zudem bietet „Schoppas Catering“ Spare Ribs und Flammlachs an.