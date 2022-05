Quote fällt erstaunlich gut aus

Impfpflicht in Bielefelder Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen

Bielefeld

In den Bielefelder Krankenhäusern, Pflegeheimen und Arztpraxen sind 980 Mitarbeiter noch nicht geimpft. Das entspricht rund 2,7 Prozent der 33.818 Mitarbeiter in gesundheits- und pflegenahen Berufen in der Stadt und bleibt um gut die Hälfte unter der im Gesundheitsamt erwarteten Zahl.

Von Stephan Rechlin