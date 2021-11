„Rabe Socke“ will Geschenke

Mit dem Kinderstück „Alles Weihnachten mit dem kleinen Raben Socke“ möchte das Ensemble der Waldbühne Melle nicht nur die Herzen erwärmen, sondern möglicherweise auch Hände und Füße – denn die Aufführungen finden diesmal unter freiem Himmel auf dem Gelände der Waldbühne in den Meller Bergen statt. Premiere ist am Samstag, 20. November, 15 Uhr.

Der kleine Rabe Socke und seine Freunde sind aktuell eifrig am Proben.

Aber auch im Theater Melle (Am Schürenkamp) wird gespielt. Dort wird von Freitag, 26. November, an fünf Abenden die Kriminalkomödie „Die 39 Stufen“ gezeigt. Wer die im Sommer als Freiluftaufführung verpasst hat, bekommt also erneut Gelegenheit, einen Theaterabend der ganz anderen Art zu erleben. Denn plötzlich fallen Schüsse...