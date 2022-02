Rad-Anteil: 25 Prozent als Zielmarke

Kreis Paderborn will mit Kommunen das Pendlernetz ausbauen – neue Schnellverbindungen gesucht

Paderborn

Eine schöne Radtour am Wochenende macht noch keine Verkehrswende. Ganz anders sieht es aus, wenn das Rad auf dem täglichen Weg zur Arbeit genutzt wird. Doch dafür braucht es gut ausgebaute, sichere und möglichst schnelle Verbindungen. Ziel des Kreises Paderborn ist es, den Anteil des Fahrrads am Gesamtverkehr an die Zielmarke von 25 Prozent zu bringen.

Von Ingo Schmitz