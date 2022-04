Radfahren muss hier sicherer werden

Die SPD-Landtagskandidatin erlebt täglich die Probleme des ländlichen Raums: schlechte Verkehrsanbindung und schwaches Internet. Als Landtagsabgeordnete möchte sie den Ausbau dieser Aspekte vorantreiben. „Wir müssen in diesen Bereichen noch einiges tun“, sagt Hasler. Ein Punkt ist der Radverkehr: „Wir müssen Fahrradfahren sicherer machen. Es ist an vielen Stellen im Kreis zu gefährlich, wenn Autos oder Lastkraftwagen im Spiel sind“, betont sie. Dazu gehöre, Radwegenetze auszubauen, Lücken zu schließen und geplante Radschnellwege bald umzusetzen. Trotzdem finde ihrer Ansicht nach der Verkehr weiterhin auf den Straßen statt – sie sieht es als nicht realistisch an, gänzlich auf das Auto zu verzichten, vor allem auf dem Land. „Wir sind weiterhin auf das Auto angewiesen. So ehrlich muss man sein“, sagt sie.

