Radfahren von 20 bis 9 Uhr erlaubt

Die Badestädter Innenstadt bekommt eine in Teilen neue Beschilderung. Die Radler dürfte es freuen: Künftig ist voraussichtlich das Radfahren in der Fußgängerzone zwischen 20 Uhr abends und 9 Uhr morgens dauerhaft erlaubt. Zuvor bestand diese Möglichkeit nur im Rahmen eines befristeten Verkehrsversuchs.

Ordnungsamtsleiter David Tyler gibt sich zufrieden: „Die ab September 2020 durchgeführte Testphase ist beendet und inzwischen auch ausgewertet worden. Jetzt geht es in Absprache mit dem Kreisverkehrsamt in Paderborn an die Umsetzung.“ Beide Seiten hätten den einjährigen Verkehrsversuch grundsätzlich als positiv bewertet – auch das stellte Tyler im Gespräch mit dieser Zeitung klar: „Es ist in der ganzen Zeit nicht zu einem einzigen schwerwiegenden Unfall gekommen. Radfahrer und Fußgänger haben vorbildlich Rücksicht aufeinander genommen.“