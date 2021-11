Radfahrer (21) schwer verletzt – Fahrerflucht in Paderborn

Der Radfahrers war nach eigenen Angaben am Unfalltag, 3. November, gegen 15.40 Uhr auf der Ferdinandstraße in Richtung Riemekestraße unterwegs, wie die Polizei am Dienstag berichtet: Kurz vor der Kreuzung Schulstraße fuhr ein weißer Kastenwagen vom rechten Fahrbahnrand an. Um nicht mit dem Transporter zusammenzustoßen, wich der Radler aus und bremste. Dabei flog er über seinen Fahrradlenker und stürzte auf die Straße.

Der Kastenwagenfahrer stieg aus und sprach den verletzten Radfahrer an. Passanten kamen dem Verletzten zur Hilfe. Der mutmaßliche Unfallverursacher stieg wieder in sein Fahrzeug und fuhr davon.

Die Personenbeschreibung der Polizei: „Der Mann war augenscheinlich Deutscher, 175 bis 180 cm groß und um 50 Jahre alt sein. Er war schlank und hatte wenig Haare.“

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen weißen, geschlossen Kastenwagen. Nach dem Unfall schob der Verletzte sein beschädigtes Fahrrad nach Hause. Abends suchte er wegen der Verletzungen ein Krankenhaus auf und wurde bis Sonntag stationär behandelt. Am Montag schaltete der 21-Jährige die Polizei ein.

Die Polizei sucht nun Unfallzeugen sowie Hinweise auf den Kastenwagen und bittet auch die Ersthelfer, sich zu melden: Rufnummer 05251/3060.