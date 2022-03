Radfahrer kollidiert mit Pkw-Anhänger

Verkehrsunfall in Werther – 18-Jähriger wird leicht verletzt – Polizei sucht Zeugen

Werther

Leichte Verletzungen erlitt ein 18-jähriger Fahrradfahrer am vergangenen Donnerstagnachmittag, 24. Februar, bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Borgholzhausener Straße / Bergstraße in Werther. Das berichtete die Polizei am Mittwoch; sie bittet um Zeugenhinweise.