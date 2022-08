Radfahrer stürzt in die Pader

Am Paderborner Inselspitzweg hat sich am Samstagabend ein Unfall ereignet. Dabei wurde ein Radfahrer schwer verletzt, berichtete die Polizei am Sonntag.

Der 44-jährige Radfahrer war nach Angaben der Polizei auf dem Inselspitzweg in Richtung Paderhalle unterwegs. Dort kam er offenbar mit seinem Fahrrad vom Weg ab und stürzte in die Pader. Der Radfahrer wurde vor Ort vom Notarzt behandelt. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Radfahrer gab vor Ort an, aufgrund der schlechten Beleuchtung in die Pader gefahren zu sein.