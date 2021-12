Radfahrerin (42) schwer verletzt

Die 42 Jahre alte Paderbornerin fuhr am Dienstag gegen 18.50 mit ihrem Mountainbike auf dem Gehweg der Ostenländer Straße in Fahrtrichtung Lippesee – entgegen der Fahrtrichtung, so die Polizei weiter. Ein 68-jähriger Mann, der dort mit seinem Hund unterwegs war, kam ihr entgegen. „Als beide an der Hausnummer 10 auf gleicher Höhe waren, kam es zu einer Berührung“, berichtet Polizeisprecherin Corinna Koptik. „Infolgedessen stürzte die Radfahrerin, die keinen Helm trug, und verletzte sich dabei schwer.“

Mit einem Rettungswagen wurde die Frau in das Brüderkrankenhaus gebracht. Der Fußgänger und der Hund blieben unverletzt.