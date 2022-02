Radfahrerin bei Auffahrunfall verletzt

Passanten leisten Erste Hilfe in Paderborn-Elsen – 41-Jährige schleudert gegen Frontscheibe

Paderborn

Ein Autofahrer hat am Donnerstagmorgen auf der Paderborner Straße in Paderborn-Elsen einen Auffahrunfall mit einer Radfahrerin verursacht. Die Frau verletzte sich dabei und wurde in ein Krankenhaus gebracht.