Radfahrerin erfasst

Am Samstagmittag fuhr ein Pkw-Fahrer, laut Auskunft der Polizei, vom Parkplatz am Amtsgericht in der Herforder Innenstadt. Zeitgleich nutzte eine Radfahrerin den Gehweg in Richtung Berliner Straße.

An der Ausfahrt kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge und die Radfahrerin stürzte. Ein Rettungswagen kümmerte sich um die 50-Jährige und brachte sie in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei: Das Tragen eines Fahrradhelmes kann schwerwiegende Kopfverletzungen verhindern.