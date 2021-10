Radfahrerin stürzt – schwer verletzt

Eine 68-jährige Fahrradfahrerin ist am vergangenen Freitag in Halle auf einem Geh- und Radweg gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Laut Polizei hatte die Frau kurz zuvor einen Sperrpfosten touchiert.

Wie die Polizei am Montag berichtete, fuhr die Steinhagenerin am Freitag, 8. Oktober, gegen 15 Uhr auf dem Geh- und Radweg, der vom Haller Bahnhof aus entlang der Gleise in Richtung Künsebeck verläuft. Nachdem sie einen Sperrpfosten touchiert hatte, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad. Die 68-Jährige stürzte und verletzte sich schwer.

Der Rettungsdienst brachte sie zur stationären Behandlung in ein Bielefelder Krankenhaus.