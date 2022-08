Radler sollen Wege beurteilen

ADFC fragt in Enger und Spenge: Wie ist das Klima für Fahrradfahrende in den beiden Städten?

„Die Bürger und Bürgerinnen der Städte Enger und Spenge sind als Alltagsexperten für den Radverkehr vor Ort gefragt: Wie ist das Fahrradklima? Was läuft schon gut und wo müssen Veränderungen her?“, fragt Diekmann. Der ADFC ruft alle dazu auf, an der Befragung online unter fahrradklima-test.adfc.de teilzunehmen und der Politik somit den konkreten Handlungsbedarf aufzuzeigen. „Denn oft haben die Politiker den Eindruck, schon viel für den Radverkehr getan zu haben, doch die Wahrnehmung der Einwohner und Einwohnerinnen ist eine ganz andere“, erklärt der Sprecher.

2020 bewerteten knapp 230.000 Radfahrende die Fahrradfreundlichkeit in 1000 Städten und Gemeinden. Enger bzw. Spenge wurden dabei mit der Schulnote 4,1 bzw. 3,9 bewertet. „Seitdem hat sich auch Positives getan“, stellt Diekmann fest. „Aber ist dies genug? Dies gilt es im neuen Fahrradklima-Test zu bewerten.“

Der Test fragt in 27 Punkten die Fahrradfreundlichkeit vor Ort ab. Dazu kommen dieses Jahr fünf Zusatzfragen zum Radfahren im ländlichen Raum. Dabei geht es darum, ob zentrale Ziele wie Schulen, Einkaufsmöglichkeiten oder Arbeitsstätten mit dem Fahrrad gut erreichbar sind, wie sicher sich die Wege in die Nachbarorte anfühlen, ob für Pendler Fahrradparkplätze an Bushaltestellen vorhanden sind und um die eigenständige Mobilität von Kindern und Jugendlichen. Werden am Zielort genügend Fahrradabstellbügel vorgehalten, um die Räder sicher anschließen zu können?, ist eine weitere Frage.

Der ADFC Enger-Spenge ist auf dem Aktionstag „Enger macht mobil“ am Sonntag, 18. September, auf dem Parkplatz von Edeka Wehrmann an der Spenger Straße zu finden. Dort besteht die Möglichkeit, den Fahrradklima-Test direkt vor Ort auf Fragebögen auszufüllen.