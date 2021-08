Radsportler genießen Bier am Ziel

Die erste Brauerei-Radtour durch den Kreis Höxter haben am Samstag knapp 80 Radfahrer und ­E-Biker getestet.

Brauerei-Tour: Knapp 80 Teilnehmer lernen Braukunst in Warburg, Rheder und Nieheim kennen

Zum Abschluss der ersten Brauerei-Radtour durch den Kreis Höxter haben sich Jan-Henrik Baum, Vorsitzender der Bürgerbrauzunft Nieheim, sowie die Tour-Guides Hermann Ludwig und Franz-Axel Kohlschein (von links) in Nieheim mit den knapp 80 Teilnehmern ein kühles Bier gegönnt.

„Mit so einer großen Resonanz haben wir nicht gerechnet“, freute sich Franz-Axel Kohlschein zum Start an der Warburger Brauerei. Der Brauerei-Geschäftsführer führte die große Premieren-Gruppe mit Hermann Ludwig und Gerd Schütze in Richtung Schlossbrauerei Rheder und Bierbrauzunft Nieheim.