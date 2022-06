Schlangen

In Schlangen und dem Kreis Lippe ist am vergangenen Wochenende das Stadtradeln 2022 gestartet. „Die Partei“ in der Sennerandgemeinde nimmt das zum Anlass, allen interessierten Bürgern geführte naturkundliche Radtouren in und um Schlangen anzubieten. Die dabei zurückgelegten Kilometer sollen in die Wertung der Gemeinde Schlangen beim Stadtradeln einfließen.

Von Uwe Hellberg