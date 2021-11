Radweg bleibt unverändert

Ist ein bereits gut ausgebauter Radweg immer noch nicht gut genug? Diese Frage hatten die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, Klima und Mobilität zu beantworten. Konkret ging es um den Radweg am Liboriberg und Le-Mans-Wall.

Keine Trennelemente am Liboriberg in Paderborn – Initiative von Bürgern scheitert im Ausschuss

Ein Blick auf den Radweg am Liboriberg.

Die Verwaltung sieht dort keinen Handlungsbedarf. „Es gibt hier keinen Grund, mit Protektoren zu arbeiten, es ist eine super Anlage, die keine Veränderung braucht“, sagte Margit Hoischen vom Straßen- und Brückenbauamt. Der Radfahrstreifen sei ausreichend groß, eindeutig markiert und sicher. Das sieht die Initiative für Radfahrende in Paderborn anders. Sie hatte im Vorfeld der Sitzung angeregt, zumindest den Bereich vom Westerntor bis zur Liliengasse mit Protektoren, also Trennelementen, auszustatten. Die sogenannten rotmarkierten Leitboys würden die Verkehrssituation deutlicher machen und das Sicherheitsgefühl der Radfahrer erhöhen. „Die Protektion kann das Falschparken verhindern“, führte Benedikt Rasche für die „RadINI PB“ ein weiteres Argument an.