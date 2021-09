Radweg-Engstellen noch einmal prüfen

Eine Absage hatten Radverkehrsvertreter in der vergangenen Woche von der Bezirksvertretung Schildesche kassiert: Der schon 2018 geplante Vamos-gerechte Umbau der Jöllenbecker Straße soll wie geplant weitergeführt, das Veto der Radfahrervertreter ignoriert werden, die zugunsten breiterer Rad- und Gehwege in Kauf nehmen möchten, dass sich Stadtbahn und motorisierter Individualverkehr eine Spur teilen. Der Stadtentwicklungsausschuss sieht das jetzt differenzierter.

Sven Frischemeier (SPD) will, ebenso wie die Bezirksvertretung in Schildesche, in seinem Ergänzungsantrag im Stadtentwicklungsausschuss zwar ebenfalls daran festhalten, dass auf der Jöllenbecker Straße im Zuge des Baus der Hochbahnsteige Stadtbahn und motorisierter Individualverkehr auf getrennten Spuren unterwegs sind und dass der Zeitplan für die Umsetzung eingehalten wird. Er will aber auch, dass die Radwege möglichst durchgängig auf Hochborden geführt werden. Nach dem SPD-Antrag soll die Verwaltung daher in Kürze den Planungsstand präsentieren und Aussagen zu den Problempunkten machen.