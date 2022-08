Radweg wird ab Mittwoch saniert

Der Radweg entlang der Westerbachstraße (L773) in Lübbecke bekommt auf einer Länge von rund 1,7 Kilometern eine neue Deckschicht. Für die Bauarbeiten wird die Landesstraße daher ab Mittwoch, 17. August, vom Umspannwerk bis zur Alsweder Straße halbseitig gesperrt.

Arbeiten an Westerbachstraße in Lübbecke beginnen – Sperrungen und Umleitungen

Ab Mittwoch wird die Deckschicht des Radweges an der Westerbachstraße saniert. Zwei Wochen lang kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

Die Arbeiten werden nach Angaben des Landesbetriebs Straßen NRW zwei Wochen dauern. Der Verkehr in Richtung Alswede wird an der Baustelle entlanggeführt. Der Verkehr aus Norden in Richtung Lübbecke wird über die Alsweder Straße bis zur Bohlenstraße (B65) und danach auf der B65 über den Kreisverkehr bis zur Kreuzung Westerbachstraße (L773)/Osnabrücker Straße (B65) geführt. Der Radweg wird für beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Die Umleitung verläuft über die Alsweder Straße, Kutscher Weg und Richard-Wagner-Straße zur Westerbachstraße. Während der Arbeiten kann es vereinzelt zu Behinderungen für Anlieger kommen, erklärt Straßen NRW.