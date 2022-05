Radwegausbau von Albaxen bis Bödexen

Auf einer Länge von rund 1,3 Kilometern wird der neue Radweg zwischen den Straßen „Am Räuschenberg“ und dem „Rübezahlweg“ gebaut. Ergänzend dazu wird im Zuge der Landesstraße der 300 Meter lange Streckenabschnitt vom Friedhof Albaxen bis zum Gewerbebetrieb Struck umgebaut, um den Radfahrern im Ortseingangsbereich eine sichere Verkehrsführung zu ermöglichen.

Zusätzlich wird ein Regenrückhaltebecken ergänzt, das der Entwässerung des Streckenabschnitts von Straße und Radweg dienen soll.

Verkehrsteilnehmer müssen während der Bauzeit des straßenbegleitenden Radwegs lediglich geringfügige Behinderungen in Kauf nehmen. Die L946 „Schwalenberger Straße“ wird zum Umbau halbseitig unter Einsatz einer Ampelanlage gesperrt. Davon ausgenommen ist der Umbauabschnitt beginnend am Friedhof Albaxen bis unmittelbar westlich der Einmündungen Am Räuschenberg/Auf der Neustadt. Dieser Abschnitt wird in den nahenden Sommerferien voll gesperrt und umgeleitet. Ende Oktober soll die Baumaßnahme abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,4 Millionen Euro.