Rafaela Sunder neue KFD-Vorsitzende in Anreppen

Nach der Begrüßung und einem geistlichen Impuls durch Pastor Martin Göke wurde der verstorbenen Mitglieder der beiden vergangenen Jahre gedacht. Anschließend fand nach den Jahresrückblicken und den Kassenprüfberichten für beide vergangenen Jahre die Ehrung langjähriger Mitglieder statt. Auf 50 Jahre Mitgliedschaft konnten Elisabeth Kellner, Marianne Kettelgerdes und Anni Brüggemeier zurückschauen, die mit einer Urkunde und einer Rose geehrt wurden. Marlene Mollemeier erhielt für ihre 40-jährige Mitgliedschaft ebenfalls eine Urkunde der Frauengemeinschaft.

In diesem Jahr stand turnusgemäß die Wahl des Vorstandes und des erweiterten Vorstandes der Frauengemeinschaft Anreppen an. Die Vorsitzende Ursula Schnitzmeier verzichtete auf eigenen Wunsch auf den ersten Vorsitz, so dass sich hierfür ihre bisherige Stellvertreterin Rafaela Sunder zur Wahl stellte. Ursula Schnitzmeier stellte sich als zweite Vorsitzende zur Verfügung. Beide wurden einstimmig gewählt und nahmen die Wahl an.

Als erste und zweite Kassiererin stellten sich Andrea Fraune und Anja Koch und als Schriftführerin Doris Kohrs zur Wiederwahl. Sie wurden in ihren Positionen bestätigt und nahmen die Wahl ebenfalls an. Auch der erweiterte Vorstand mit Marie-Luise Schulte, Magdalene Scholz und Monika Schütte wurde einstimmig wiedergewählt.