Rahden soll energieautark werden

Rahden

„Integrative energetische Quartierskonzepte“, heißt das Programm, das der Rat der Stadt Rahden in der Sitzung am Donnerstag angestoßen hat. Konkret haben die Ratsmitglieder beschlossen, dass die Vertreter der DSK-Stadtplanung untersuchen, wie man in Rahden Quartiere (einzelne Wohnbezirke oder Dörfer) autark mit alternativen Energien versorgen kann.

Von Michael Nichau