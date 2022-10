Rahdener Bürger kritisiert „Parteiproporz“

Der Punkt „Bürgerfragestunde“ eröffnet traditionell die Ratssitzungen in Rahden. Er ist gelegentlich ein durchaus heikler Tagesordnungspunkt für die Stadtverwaltung und den Rat.

Ein wichtiges Geldinstitut für Rahden ist die Stadtsparkasse. Der Rahdener Rat wählt Mitglieder in den Verwaltungsrat der Sparkasse. Hierzu hatte ein Rahdener während der Bürgerfragestunde des Rates kritische Fragen.

Insbesondere für Bürgermeister Dr. Bert Honsel, der in der Regel das Wort ergreift und dem Fragesteller so gut wie möglich antwortet – so, wie es eben ohne Vorbereitung möglich ist.