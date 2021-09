Ratsherr Horst-Wilhelm Bruhn übt Kritik an den jüngsten Plänen der Krankenhaus-Vorstände

„Die Krankenhausvorstände in Person von Dr. Bornemeier und Dr. Noetzel favorisieren die Variante des Neubaus in Bad Oeynhausen und eine weitere im Lübbecker Land.“ Enttäuscht zeigt sich der Rahdener SPD-Ratsherr Horst-Wilhelm Bruhn in einer Stellungnahme.