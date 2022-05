Rahdener Museumsbahn sucht weitere Aktive

Die Museumseisenbahn Rahden-Uchte hat ihre Mitgliederversammlung mit Neuwahl des Vorstands in ihrem Vereinslokal, dem Mitropa-Speisewagen der Museumseisenbahner, veranstaltet. Dabei ist Christina Schwarze als neue Vorsitzende gewählt worden. Sie löst Berndt von Mitzlaff ab.

Als Vertreter der Stadt Rahden waren Bürgermeister Bert Honsel und die Tourismusbeauftragte Lena Buhrmester anwesend. Aus der Samtgemeinde sowie dem Flecken Uchte waren Christina Thiermann und der stellvertretende Bürgermeister Borris Eisenhardt erschienen.

Der Ausbruch der Pandemie Ende 2019 mit den folgenden Lockdown-Phasen ließ zunächst für „touristische Bahnen“ gar keine Fahrten mehr zu. Auch wenn sie 2020 eingeschränkt wieder möglich waren, wirkten Zugangs- und Hygieneregeln auf viele Museumseisenbahner eher abschreckend. Erst im Sommer gab es wieder erste Hochzeitsgäste, und im Herbst konnten noch zwei der geplanten Fahrtage durchgeführt werden. Die beliebten Nikolausfahrten mussten komplett entfallen.

2021 sah es zunächst wieder besser aus und für den Sommer waren die ersten Fahrten geplant, als Anfang Juni die „Rote Karte“ kam: Die Strecke wurde wegen anstehender Sanierungsarbeiten, für die eine Förderung gerade bewilligt worden war, komplett gesperrt. Nur die laufende Unterhaltung – wie Freischneiden, mehrfache Beseitigung von Sturmschäden oder Wartung und „Frühjahrsputz“ an den Bahnübergängen – war noch möglich.

„Zählten wir 2019 noch 87 Fahrten und 3129 Fahrgäste, wurden 2020 insgesamt 37 Fahrten verzeichnet, davon gerade 4 Plan- und 9 Sonderfahrten; die Fahrgastzahlen lagen entsprechend bei nur 454; 2021 gab es dann nur noch 15 Arbeitsfahrten zur Streckenunterhaltung“, berichtete Betriebsleiter Berndt von Mitzlaff.

Der Kassenbericht wurde von Christina Schwarze erläutert. Trotz der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen im Fahrbetrieb konnte – unter anderem durch die Erstattung der einige Jahre zuvor entstanden Kosten eines Unfalls – am Jahresende ein leichtes Plus verzeichnet werden. In 2021 ist das Vereinsvermögen allerdings durch die fehlenden Einnahmen deutlich gesunken.

Vor den anstehenden Vorstandswahlen erklärte Berndt von Mitzlaff: „Ich stehe nach zwölf Jahren als Vorsitzender nicht mehr zur Wahl; als örtlicher Betriebsleiter bleibe ich jedoch weiter an Bord. Die Vereinsführung sollte in den Händen einer jüngeren Generation liegen, die neue Ideen und Impulse in die Arbeit der nächsten Jahre einbringen kann.“

Für die Wahl zur Vorsitzenden wurde Christina Schwarze vorgeschlagen, die seit 2015 Kassenführerin bei der Museumseisenbahn war. Für das Amt des Kassenführers wurde Sascha Schwarze vorgeschlagen. Beide wurden einstimmig gewählt.

Wiederwahl gab es für Wilhelm Tacke und Wilfried Wagenfeld als stellvertretende Vorsitzende und Friedhelm Meier als Schriftführer. Als Kassenprüfer wurden Walter Tegeler und Torsten Kuhlmann einstimmig wiedergewählt.

Nach den Vorstandswahlen übernahm Christina Schwarze als neue Vorsitzende die Versammlungsleitung.

Bürgermeister Bert Honsel bedankte sich bei Berndt von Mitzlaff für sein Engagement als langjähriger Vorsitzender. Er gratulierte der neuen Vorsitzenden Christina Schwarze und betonte, dass sie gerne auf ihn zukommen solle, wenn Unterstützung durch die Stadt Rahden benötigt werde.

Im Ausblick auf 2022 erhoffen sich die Museumseisenbahner einen deutlichen Fortschritt bei der geplanten Streckensanierung, damit zum Saisonstart in 2023 der Fahrbetrieb wieder aufgenommen werden kann. In der Zwischenzeit gibt es viel zu tun: Auf der Strecke sind noch Arbeitseinsätze nötig, unter anderem zur Entfernung von Bäumen in den Gleisen, Freischnitt, Erneuerung von Signalen und Wartung der Bahnübergänge.

Dazu kommen Wartungsarbeiten an den Fahrzeugen und die anfallenden Arbeiten auf dem Museumsbahn-Gelände. Auch die Planung für die Sanierung des Mitropa-Speisewagens steht auf der Liste.

Zusätzlich möchte sich der Verein um die Gewinnung neuer aktiver Mitglieder bemühen. „Neue Aktive sind herzlich willkommen und Arbeit ist reichlich und in vielen verschiedenen Tätigkeitsbereichen vorhanden, für jeden ist etwas dabei. Ob Arbeit an Strecke und Fahrzeugen, Hilfe bei der Pflege von Gelände und Lokschuppen, Unterstützung bei den Fahrtagen oder das Verteilen von Flyern - über helfende Hände würde sich der Verein sehr freuen“, betonte die neue Vorsitzende.

Egal, ob für bestimmte Aktionen oder Projekte oder auch unregelmäßig alle paar Wochen zwischendurch – bei Interesse solle gerne einfach Kontakt aufgenommen oder direkt Samstags ab 9 Uhr vorbeigeschaut werden. Dann treffen sich die Aktiven auf dem Gelände der Museumsbahn in Rahden zum Arbeitseinsatz. Ein kurze vorherige Kontaktaufnahme unter 05771/ 8510958 oder per Mail unter museumsbahn-rahden@t-online.de wird wegen der zuvor erwähnten Arbeitseinsätze an der Strecke empfohlen um sicherzugehen, dass auch jemand vor Ort ist.