Rainer Ermshaus bleibt Vize

Das ist nun auch ganz offiziell beschlossen worden. Denn Ermshaus‘ bisherige sechsjährige Amtszeit als Vize endete am 13. Oktober. In den Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses und des Stadtrats gab es ebenso einstimmig grünes Licht für eine Verlängerung wie schon zuvor im August seitens der gesamten Feuerwehr. Und so überreichte Bürgermeister Veith Lemmen jetzt in einer kleinen Feierstunde mit der Feuerwehrführung und der Verwaltung die Ernennungsurkunde an Rainer Ermshaus.

„Rainer Ermshaus setzt somit seine langjährige und gute Arbeit für die Sicherheit der Menschen in Werther fort und bleibt Stellvertreter von Dr. Dirk Hollmann. Ich bin beiden und der gesamten Feuerwehr dankbar für ihr Engagement. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und die anstehenden Projekte!“, erklärte Bürgermeister Lemmen.

Gute Nachrichten auch beim Feuerwehr-Nachwuchs

Weitere gute Nachrichten gibt es aus der Feuerwehr: Gerade erst haben sechs junge Feuerwehrleute aus dem Löschzug Werther ihren Truppmann- beziehungsweise Truppfrau-Lehrgang erfolgreich abgeschlossen. Darin ging es um Themen wie etwa einen Löschangriff und technische Hilfeleistung. Den Lehrgang führen die Feuerwehren Werther, Borgholzhausen und Versmold gemeinsam durch.