Rainer Kobusch führt CDU-Stadtverband

Warburg

Rainer Kobusch, Geschäftsmann aus Warburg, ist neuer Vorsitzender des Warburger CDU-Stadtverbandes. Der 55-Jährige ist am Donnerstagabend mit großer Mehrheit zum Nachfolger von Hubertus Kuhaupt gewählt worden. Der 49-Jährige will sich stärker auf das Amt als CDU-Fraktionschef im Rat und auf den Posten des Ortsvorstehers in seinem Heimatort Welda konzentrieren.

Von Jürgen Vahle