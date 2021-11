Ralf Dewenter bleibt Vorsitzender

Für dieses herausragende Ergebnis bedankt sich Ralf Dewenter, 1. Vorsitzender der Nörder Reservistenkameradschaft (RK), bei allen Spendern, die zu diesem Ergebnis beigetragen haben. Seit dem Jahr 1999 sammelt die Reservistenkameradschaft Nörde einmal im Jahr für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Bedingt durch die Corona-Pandemi fiel die Sammlung 2020 aus. Nun war es aber wieder so weit: Zum 22. Mal gingen die Mitglieder der Reservistenkameradschaft in Nörde von Haus zu Haus.

Auch eine weitere Veranstaltung stand bei der Reservistenkameradschaft Nörde an: Die Mitglieder trafen sich zu einer Generalversammlung samt Vorstandswahl in der Schlaunhalle. Zudem wurden dabei treue Mitglieder geehrt, die in den Jahren 2020 und 2021 ihre 25-jährige Mitgliedschaft feierten.

Ehrungen

Im Namen des Verbandes der Reservisten der Deutschen Bundeswehr wurde Stabsfeldwebel Ralf Dewenter die Ehrennadel in Bronze verliehen. Hauptgefreiter Helmut Eberhardt erhielt die Ehrennadel in Silber.

Mit der Verdienstnadel Gold des Landes NRW wurden der Obergefreite Uwe Knipping, der Obergefreite Joachim Niggemann und der Hauptgefreite Torsten Wiemers ausgezeichnet.

2020 hatten Helmut Eberhardt, Rainer Grell und Uwe Knipping ihre 25-jährige Mitgliedschaft gefeiert, für die ihnen nun eine Ehrenurkunde überreicht wurde. In diesem Jahr sind Torsten Wiemers und Christoph Sarrazin seit 25 Jahren Mitglied. Ebenso Karl-Heinz Trilling, der, wie berichtet, vor Kurzem verstarb.

Sarrazin wurde zusätzlich ein Sonderpokal überreicht. Er trägt den Titel „Reservist der ersten Stunde“. Der Oberstabsfeldwebel ist laut dem 2. Vorsitzenden Uwe Knipping der Geburtshelfer der RK Nörde, die im September 1995 gegründet worden war.

Sichtlich gerührt nahm Sarrazin die Hausauszeichnung entgegen und sagte: „Ich widme den Pokal Dietmar Feischen und Werner Berendes.“ Die beiden verstorbenen Kameraden zeichneten mit ihm und Rainer Grell für die Entstehung der Reservistenkameradschaft verantwortlich.

Verein hat 44 Mitglieder

44 Mitglieder hat der Verein heutzutage. Er nimmt über das Jahr hinweg an zahlreichen überregionalen Veranstaltungen teil und stellt auch eigene Aktivitäten auf die Beine, wie eine Winterwanderung, das Sommerbiwak und eben auch die Sammlung für die Kriegsgräberfürsorge.

Nach fast 27 Jahren gab Torsten Wiemers seinen Posten als Kassierer an Thilo Jakob weiter. Der Rest des Vorstandes der Kameradschaft wurde wiedergewählt. Erster Vorsitzender bleibt Ralf Dewenter, unterstützt von dem 2. Vorsitzenden Uwe Knipping und dem 3. Vorsitzenden Matthias Koch. Schriftführer ist weiterhin Frank Hillebrand.