Ralf Ruthe bricht Tour ab

Corona-Lage: Bielefelder Cartoonist (49) will seine Familie und sein Publikum schützen

Ralph Ruthe hat die Shows seiner „Die Shit-Happens-Tour“ in Köln, Hannover, Münster und Koblenz abgesagt.

Den für diesen Freitag geplanten Auftritt in der Stadthalle Soest will Ruthe noch absolvieren, weil hier nur rund 100 Tickets verkauft wurden, der Saal Platz für 800 Personen bietet und er das in Kombination mit der 2G plus-Regel vertretbar findet. Alle könnten problemlos Abstand halten.

Die nachfolgenden Shows in Köln, Hannover, Münster und Koblenz seien dagegen deutlich größer und voller. Er wolle nicht der Grund sein, „dass morgen 700 Menschen dicht an dicht in einem Saal für 900 Personen sitzen.“ Er könne und wolle diese Verantwortung nicht tragen.

„Dass ich die Tour nun beende und die restlichen Auftritte absage, tut mir sehr leid. Viele von euch haben sich auf die nächsten Shows gefreut - ich mich natürlich auch! Ich verstehe, falls ihr enttäuscht seid, ich verstehe sogar, wenn ihr sauer auf mich seid. Ich brauche allerdings ein gewisses Maß an Gelassenheit, wenn ich auf die Bühne gehen und einen Saal voller Menschen zum Lachen bringen will. Leider ist diese Gelassenheit nun endgültig aufgebraucht. Ich hoffe auf euer Verständnis“, schreibt Ralph Ruthe seinen Fans.

Der Bielefelder Cartoonist geht nach der gestrigen Ansage von Merkel und der neu bekannt gewordenen Corona-Variante davon aus, „dass die Ministerpräsidentenkonferenz vorgezogen und vermutlich spätestens nächste Woche eine Entscheidung bezüglich der Absage von Veranstaltungen getroffen wird.“