Ralf Thiele nun Ehrenleutnant in Bad Lippspringe

Hauptmann Christoph Klare hat zur Jahreshauptversammlung der Westkompanie mehr als 100 Mitglieder und Gäste begrüßen können. Seinen besonderen Dank richtete er an die „Sterne der Westkompanie“ – der stets fleißigen und hilfreichen Damenmannschaft der Kompanie.

Auch wies der Hauptmann auf das im kommenden Jahr anstehende 50-jährige Freundschaftsjubiläum mit der Marktkompanie Schloß Neuhaus hin. Zu diesem Ereignis finden bereits jetzt Planungen statt. Auch die Jungschützen hatten wieder ihren festen Platz in der Tagesordnung. So berichtete Florian Thiele über die vergangenen und zukünftigen Aktionen der Jungschützen. In einer ergreifenden Rede bedankte sich Christoph Klare bei Ralf Thiele, der zwölf Jahre Schriftführer war, aber für eine Amtszeit nicht mehr zur Verfügung stand.

Thiele habe stets aktiv innerhalb des Vorstands mit Anregungen und Kritik nicht hinterm Berg gehalten, hieß es in der Würdigung. Für seine jahrelange Tätigkeit zeichnete der Westkompanie-Vorstand Ralf Thiele mit einer handgefertigten Urkunde aus und ernannte ihn zum Ehrenleutnant. Als neuer Schriftführer wurde Frank Fricke von der Versammlung gewählt. Frank Fricke war vor Ralf Thiele bereits Schriftführer der Kompanie und hatte das Amt an diesen übergeben. Wiedergewählt wurden Leutnant z.b.V. An­dreas Wiemann, Leutnant z.b.V. Dominik Wille und Leutnant z.b.V. Mathias Wiemann. Ebenso bestätigt wurden die Feldwebel Frank Mertens und Dirk Stelte. Ralf Umlauf wurde nach 21-jähriger Vorstandstätigkeit zum Feldwebel ernannt.

Als Unteroffiziere wurden wiedergewählt Bürgermeister Ulrich Lange, Frank Heggemann, Felix Kilian, Patrick Peters, Maximilian Roßkamp und Andre Weihrauch. Florian Thiele wurde als „Schütze mit den längsten Beinen“ zum Unteroffizier befördert.

Geehrt wurden auch die erfolgreichen Schützen des Kompanieschießens. Sieger wurden in der Seniorenklasse Detlef Salge-Liebau, in der Altersklasse Jürgen Schmidt, Schützenklasse Daniel Meier und in der Jungschützenklasse Philipp Brandes – dieser erzielte das beste Ergebnis des Kompanieschießens und nahm gleich zwei Pokale mit. Auch konnten die neuen Schießmeister begrüßt werden: Christoph Klare jun. und Lukas Bee.