Ralph Brinkhaus will Chef der CDU in OWL bleiben

Bezirksparteitag am 27. November – Verzicht auf Kandidatur für Bundesvorsitz

Bielefeld

Die CDU in Ostwestfalen-Lippe wählt am Samstag, dem 27. November, ihren neuen Bezirksvorstand. Wegen der Pandemie wird der Bezirksparteitag in der Stadthalle Bielefeld veranstaltet. Für den Vorsitz kandidiert Amtsinhaber Ralph Brinkhaus.

Von Andreas Schnadwinkel