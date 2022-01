Rampe zur Kita soll im April fertig sein

Die bisherige Treppe, die vom Parkplatz in den Schlossgarten und zur Kita führte, ist in den vergangenen Wochen entfernt worden. „Es wird aber auch weiterhin einen Treppenaufstieg geben“, erläutert die Stadt Brakel auf Anfrage. Allerdings soll entlang der Bruchsteinmauer, die den Schlosspark an dieser Stelle abgrenzt, eine neue Rampe gebaut werden, damit auch Menschen mit Handycap den Aufgang barrierefrei nutzen können. Eine Asphaltfläche, die einst Teil des Schulhofes der Grundschule gewesen sind, ist bereits entfernt worden und wird auch nicht wieder hergestellt. An ihrer Stelle wird Rasen eingesägt.

